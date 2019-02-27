M.K. Perker 27 Şubat 2019

SON HABERLER
Ermeni yurttaşların yerinde olsam, mutluluk duyardım!
Ekranınızı işgal eden şu yavan ve doğrusu bitmek için harf sayan yazının tek nedeni, söz konusu trajik karakterin dünkü ifadeleri.
BNP Paribas: Türkiye’den seçim öncesi büyük manevralar geldi, resesyon yakın
BNP Paribas tarafından hazırlanan bir analizde Türkiye’nin yaklaşan seçimler öncesi ekonomiyi canlandırmak için ‘geniş ölçekli manevralar’ yaptığı, ‘birkaç çeyrek sürecek bir resesyona’ doğru gidildiği belirtildi.
Konsensus: İstanbul’da yarış ‘nefes nefese’, İmamoğlu umulmadığı kadar yüksek
Konsensus Genel Müdürü Murat Sarı ise hem İstanbul hem de Ankara’da adaylar arasında ‘bıçak sırtı’ bir yarış yaşandığını belirtti.
AKP’ye yakın MAK: İstanbul’da ‘DSP’nin 2 puanlık etkisiyle’ Yıldırım önde
AKP’ye yakınlığı ile bilinen MAK Araştırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, İstanbul’da yerel seçimleri ‘DSP’nin toplamda 1.5-2 puanlık bir etkisiyle’ ‘cumhur ittifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın kazanabileceğini belirtti.
Yabancı yatırımcının gündemi: Yerel seçim sonuçları erken seçim getirir mi?
AKP’nin İstanbul ile birlikte bazı büyükşehirleri kaybetmesi halinde bunun bir genel seçimin kapısını aralayıp aralamayacağının yabancı yatırımcıların gündemine olduğu belirtildi.