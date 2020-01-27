M. K. Perker 27 Ocak 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet gazetelerindeki bazı çalışanların basın kartlarının iptal edildiği yönündeki haberle ilgili, “Değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili iptal durumu söz konusu değildir. Bazı medya kurumlarında çalışanların kartlarının iptal edildiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır” dedi.