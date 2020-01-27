M. K. Perker 27 Ocak 2020

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Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden depremzede hayvanlara ücretsiz tedavi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Elazığ ve çevresindeki depremzede hayvanları ücretsiz tedavi edeceğini açıkladı.
Antalya Havalimanı’nın kapasite artırım ihalesi iptal edildi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı’nın kapasite artırımı için 31 Ocak’a kadar tekliflerin kabul edileceği ihaleyi iptal etti.
İnşaat sektöründe güven yüzde 15 arttı; 2018’deki kur şoku öncesi seviyeye geldi
Sektörel güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 2.2, inşaat sektöründe ise yüzde 14.6 arttı.
İletişim başkanı: Basın kartları iptal edilmedi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet gazetelerindeki bazı çalışanların basın kartlarının iptal edildiği yönündeki haberle ilgili, “Değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili iptal durumu söz konusu değildir. Bazı medya kurumlarında çalışanların kartlarının iptal edildiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır” dedi.
50 kişiye ‘depremle ilgili provokatif paylaşım’dan soruşturma
Ankara başsavcılığınca Elazığ depremi sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.