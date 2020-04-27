M.K. Perker 27 Nisan 2020

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‘Corona’ günlüğü | Fransa’da bir günde 437 ölüm
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
İmamoğlu aleyhine ‘limon videosu’ sonrası gözaltına alınan dört kişi serbest
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), çiftçiye destek amacıyla aldığı limonlarla ilgili kurgu video çekilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan dört kişi serbest bırakıldı.
Bilim Kurulu üyesi: En ümitvar tedavi immün plazma
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Covid-19 hastalarında immün plazma tedavisinin sonuç verdiğini belirterek, “Şu an verdiğimiz bir hasta var. Hastanın durumu daha iyi. Bu hastalıkta en ümitvar olan şu an immün plazma gözükmektedir” dedi.
Ankara’da gıda fiyatları bir ayda yüzde 1.23 arttı; yoksulluk sınırı 7 bin 733 lira
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.23 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 374 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 733 lira olduğunu açıkladı.