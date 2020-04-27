M.K. Perker 27 Nisan 2020

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.23 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 374 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 733 lira olduğunu açıkladı.