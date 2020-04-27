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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 27 Nisan 2020

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Bilim Kurulu üyesi: En ümitvar tedavi immün plazma

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Covid-19 hastalarında immün plazma tedavisinin sonuç verdiğini belirterek, “Şu an verdiğimiz bir hasta var. Hastanın durumu daha iyi. Bu hastalıkta en ümitvar olan şu an immün plazma gözükmektedir” dedi.

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