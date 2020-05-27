M.K. Perker 27 Mayıs 2020

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‘Corona’ günlüğü | ABD’de 24 saatte 839 can kaybı
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Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Belediyelerin cumhurbaşkanından nasıl kaynak talep edeceği genelgeyle anlatıldı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı belediyelerin bütçe talepleri sırasında belirtmesi gereken nitelikleri açıkladı. Buna göre belediyeler projeleri neden kendileri karşılayamadığını belirtmek zorunda; son karar ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’nın.
Bilim Kurulu üyesi: Toplumda iki uç nokta oluştu, ikinci dalgayı yaşayabiliriz
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, salgın döneminde toplumda “Masayı sildim mi”, “Kapı kolunu sildim mi” diye obsesif kompulsif bozukluk (OKB) göstermeye başlayan ve önlemlerden yorulduğu için umursamaz davranan iki uç noktanın oluştuğunu belirterek, “Bu iki uç nokta çok tehlikeli. Bundan sonra yeni normale geçtiğimizde bu iki uç noktada kalırsak tekrar ikinci bir dalga yaşayabiliriz” dedi.
Üç GSM operatörüne bayramdaki kesinti nedeniyle inceleme
Ulaştırma Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde yaşanan hat kesintileriyle ilgili inceleme başlattı.