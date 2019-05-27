M.K. Perker 27 Mayıs 2019

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TMMOB: Türkiye 16 yılda tarım alanının yüzde 8,3’ünü kaybetti
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, tarım alanlarının 3 milyon 400 bin hektar küçüldüğünü söyleyerek, son 16 yılda tarım alanlarının yüzde 8,3’ünün kaybedildiğini ifade etti.
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 500 milyon avro finansman
Dünya Bankası kentlerde sürdürülebilir kalkınma için Türkiye’ye 500 milyon avro finans verilmesini onayladı.
Türk-İş: Ankara’da gıda enflasyonu yüzde 0.81 arttı, yoksulluk sınırı 6 bin 919 lira
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.81 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,124 lira, yoksulluk sınırının ise 6,919 lira olduğunu açıkladı.
Demirtaş’tan ‘AKP’yle pazarlık’ yanıtı: O tıynette olsak hapiste olmazdık
Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, kendisinin tahliyesi karşılığında AKP ile seçim pazarlığı yapıldığı yönündeki soru üzerine “Pazarlık yapacak tıynette olsaydık 2.5 yıldır burada olmazdık” diye yanıt verdi.
İstanbul seçimi aday listesi kesinleşti: Pusuladan dört parti ve beş bağımsız eksildi
İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde dört parti adayı ve 17 bağımsız aday yarışacağı kesinleşti.