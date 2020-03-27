M.K. Perker 27 Mart 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Taşıt-tüketici kredisi ödeme ertelemede ilk vade sınırlayıcı değil
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde vaka sayısı 588 bin 960, can kaybı ise 26 bin 928
Dünyadan corona haberleri…
Fransız yetkili: Paris’te 48 saatte kapasite aşılacak, facia olabilir
Dün akşam itibariyle Covid-19 nedeniyle 1696 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da, hastaneler federasyonunun başkanı Frederic Valletoux, hızla artan vaka sayısına dikkat çekerek, başkent Paris ve civarında 24 ila 48 saat içinde kapasitenin aşılacağını açıkladı.
Cuma sadece Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet’in belirlediği kişilerle kılındı
Türkiye genelinde bugün sadece Ankara’daki Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenen az sayıda kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı.
Sekiz ülkede 50 Türk vatandaşı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
151 vatandaşın da test sonucunun pozitif çıktığını aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran “Durumlarını yakından takip ediyoruz” dedi.