M.K. Perker 27 Mart 2019

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçim kampanyasının genel seçim havasında geçmesinin bir faydası olmadığını belirterek “31 Mart referanduma dönüştü. Adaylar konuşulsaydı, adayları mukayese etme imkânı olsaydı çok daha farklı bir sonuç doğurabilirdi” dedi.