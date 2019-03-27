M.K. Perker 27 Mart 2019

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Erdoğan tekrarladı: Ayasofya’yı aslına rücü ettiririz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın seçimden sonra cami statüsünün verileceği yönündeki söylemini daha net bir vurguyla tekrarladı.
Yıldırım’a göre genel seçim havası faydasız: Aday öne çıksa sonuç çok daha farklı olurdu
AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçim kampanyasının genel seçim havasında geçmesinin bir faydası olmadığını belirterek “31 Mart referanduma dönüştü. Adaylar konuşulsaydı, adayları mukayese etme imkânı olsaydı çok daha farklı bir sonuç doğurabilirdi” dedi.
Zeybekci’nin broşüründen Yunan adası çıktı: ‘Turizmle kültürle iç içe İzmir’ yazıyor
Zeybekci’nin broşüründe “Turizmle kültürle iç içe İzmir” yazıyor.
‘Merkez’in adımları ve ‘swap’ yükselişinin ardından dolar 5.40’ın hemen altında
Merkez Bankası’nın adımları ve swap faizlerindeki yükselişin ardından Türk Lirası’nda toparlanma hızlanırken, dolar/TL 5.30’lu seviyelere kadar geriledi.
Kızamık salgını New York’ta acil durum ilan ettirdi
ABD’nin New York eyaleti sınırlarındaki Rockland County’de kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi. Uzmanlar, salgının temel nedenlerinden birinin aşı karşıtı hareket olduğuna dikkat çekiyor.