M.K Perker 27 Kasım 2020

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Sarıkaya yazdı: Ankara’da üç üniversiteden virüsün hücreye girmesini engelleyen sprey
Ankara, Bilkent, Hacettepe üniversitelerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen, corona virüsünün hücreye girişine engel olması amaçlanan burun spreyi, klinik öncesi test çalışmalarında olumlu sonuç verdi.
AFAD: Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem
Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 11:27’de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünün 4.7 olduğunu açıkladı. Derinliği ise 6.9 kilometre.
Erdoğan, ‘Kapalı alanlarda dikkat edilmiyor’ dedi: Tedbir almaya mecburuz ve alacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya, kapalı mekanlarda dikkat edilmediğini gördüklerini belirterek, “Tedbir almaya mecburuz ve alacağız” yanıtını verdi.
İçişleri Bakanlığı: Menemen Belediye Başkanı Aksoy görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Menemen Belediyesi’nin, ‘zimmet’ ve ‘irtikap’ iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan başkanı Serdar Aksoy’un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
HSK, Yargıtay’a 11 yeni üye seçti
Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’a 11 yeni üye seçti.