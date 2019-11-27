M. K. Perker 27 Kasım 2019

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EGM: Taksim’de kadınlara değil ‘marjinal gruplar ve LGBTİ’ye’ müdahale edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün İstanbul’un Taksim Meydanı’nda eylem yapan kadınlara polis tarafından yapılan müdahaleye ilişkin, ‘marjinal gruplar ve LGBTİ’nin de yer aldığı’ 50 kişilik grubun ikazlara rağmen alandan ayrılmaması üzerine müdahalede bulunulduğunu açıkladı.
İBB’den otobüsler için reklam ihalesi
İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), İETT otobüs hatlarında İstanbul Otobüs İşlemeleri AŞ tarafından işletilen otobüslerdeki dış yüzey reklam alanlarının işletmeye verilmesi işi için ihale açtı.
Yeni havalimanı maliyetleri artırınca Atlasglobal uçuşlarına ara verdi
Türkiye’nin özel havayolu şirketlerinden Atlasglobal önceki yıllarda aldığı mali hasar ve İstanbul’daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu.
Türkiye, YPG anlaşmazlığı nedeniyle NATO’nun Baltık planına destek vermiyor
NATO güvenlik ittifakından dört üst düzey kaynak, Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı yürüttüğü askeri harekata siyasi destek isteyen Türkiye’nin bu nedenle NATO’nun Baltık ülkeleri ile Polonya’yı savunma planına onay vermediğini söyledi.
Diyanet ‘manevi danışman’ olarak 60 öğretmen görevlendirecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘manevi danışman’ adı altında KPSS’den en az 70 puan alan psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri arasından 60 kişinin taşra teşkilatlarında görevlendirileceğini duyurdu.