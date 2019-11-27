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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 27 Kasım 2019

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İBB’den otobüsler için reklam ihalesi

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), İETT otobüs hatlarında İstanbul Otobüs İşlemeleri AŞ tarafından işletilen otobüslerdeki dış yüzey reklam alanlarının işletmeye verilmesi işi için ihale açtı.

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