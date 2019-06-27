M. K. Perker 27 Haziran 2019

SON HABERLER
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Ne izlesek: Dört film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Hollanda demiryolları Yahudi soykırımı kurbanlarına milyonlarca avro ödeyecek
Hollanda’nın devlete ait demiryolu şirketi NS, 2. Dünya Savaşı soykırımında hayatını kaybedenlere ve ailelerine onmilyonlarca avro tazminat ödeyecek.
Fransa’da burkini tartışması büyüyor: İki havuz kompleksi kapatıldı
Fransa’nın güneyindeki Grenoble kentinde belediyenin havuzuna burkini ile giren Müslüman kadınlara para cezası verilmesinin ardından iki havuz kompleksi kapatıldı.
CHP’li Çeviköz: Anlaşmaya göre Erdoğan F-35’leri mahkemeye taşıyamaz
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, F-35 anlaşmasına göre, katılımcılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar için ulusal ya da uluslararası mahkemeye başvurulmayacağını belirtti.