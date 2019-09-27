Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 27 Eylül 2019

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Gülmece garantili; Müfit Can Saçıntı

Birbirine benzeyen tek kişilik gösterilerden sıkıldıysanız, iyi bir metin yazarının elinden çıkmış; gülmecenin sıcak ritmini sahnede seyirciyle buluşturan, bir yeni dönem meddahı izlemeyi isterseniz, ‘Lafını Esirgemeyenler’in bu son gösterilerini kaçırmayın.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...