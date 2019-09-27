M. K. Perker 27 Eylül 2019

SON HABERLER
Ekonomik güven endeksi bir aylık hızlı yükselişin ardından tekrar düştü
Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 87.1 iken, eylül ayında yüzde 1.3 oranında azalarak 86 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Gülmece garantili; Müfit Can Saçıntı
Birbirine benzeyen tek kişilik gösterilerden sıkıldıysanız, iyi bir metin yazarının elinden çıkmış; gülmecenin sıcak ritmini sahnede seyirciyle buluşturan, bir yeni dönem meddahı izlemeyi isterseniz, ‘Lafını Esirgemeyenler’in bu son gösterilerini kaçırmayın.
Bozcaada’da izinsiz çalışma durduruldu: İşletme sahibine ‘ırkçılık’ suçlaması
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Habbele koyuna yapılmak istenen izinsiz çalışma, çevre sakinleri tarafından durduruldu. İşletme sahibi olduğu belirtilen bir kişinin Kürtlere hakaret ettiği öne sürüldü.
DASK verilerine göre Türkiye’de her iki konuttan birinin deprem sigortası yok
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) dünkü deprem sonrasında açıkladığı veriler, konutların depreme karşı dayanıklılığı ve korunaklı hale getirilmesi konusunda duyarlılığın yeterli olmadığına işaret ediyor. Verilere göre Türkiye’deki konutların yarısının deprem sigortası yok.
Deprem nedeniyle Şişli’de balkon çöktü
İstanbul’daki depremin ardından Şişli ilçesinde bir binanın balkonu çöktü.