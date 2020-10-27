M.K Perker 27 Ekim 2020

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‘Corona’ araştırması: Antikor saptananların sayısı üç ayda yüzde 26 düştü
Britanya’da yapılan bir araştırma, Covid-19’a yakalanıp hastalığı atalatanlardaki antikoru seviyesinin hızla düştüğünü ortaya koydu.
CHP lideri: ‘Sarayın valisiyim’ diyorsan arabana AK Parti’nin bayrağını as
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu geçen haftaki pandemi toplantısına davet etmediğini söylediği Vali Ali Yerlikaya’yı sert bir dille eleştirdi: ‘Sen, ‘Arabamda Türk bayrağı var ama ben sarayın valisiyim’ diyorsan o zaman AK Parti’nin bayrağını takacaksın.”
Kılıçdaroğlu Erdoğan’a karşı AİHM’de kazandı: Tazminat alacak
Partisinin Meclis grup toplantılarındaki konuşmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, itiraz amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı ‘ifade özgürlüğü’ davasını kazandı. Karar bire karşı altı oyla alındı. Tek muhalif oy Türk yargıç Saadet Yüksel’den geldi.
Kızılay’a yardım yapanlar bağışını ‘şeffaf’ şekilde takip edebilecek
Türk Kızılay, ayni ve nakdi yardımda bulunan bağışçıların daha şeffaf bilgilendirilmesi için yeni bir sisteme geçeceğini açıkladı. Bu sisteme göre bağışçı, Kızılay’a yaptığı ayni ve nakdi her bağışın izlediği yolu ihtiyaç sahibine ulaşana kadar aşama aşama görebilecek.
İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu 10 gün ücretsiz
Hastanede Covid-19 tedavisi süren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın (28 Ekim) saat 12:00’de hizmete girecek Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun daha önce ilk iki gün olarak açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardı.