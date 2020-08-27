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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 27 Ağustos 2020

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Christchurch saldırganına ömür boyu hapis

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Enerji bakanı: İki aya yeni müjde gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezerve ilişkin, “Kuvvetle muhtemel keşif yapılan bölgenin aşağısındaki katmanlarda da yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. İki aya yeni müjde gelebilir” dedi.

Kuruyan Küçük Göl pembeye büründü

Konya’nın Kulu ilçesindeki ‘flamingo cenneti’ Düden Gölü’ne komşu Küçük Göl, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama sonucu kurudu. Tatlı su gölü olan Küçük Göl, suların azalmasına bağlı olarak artemia salina bakterisi nedeniyle pembeye büründü.

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