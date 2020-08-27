M.K. Perker 27 Ağustos 2020

SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Bilim Kurulu üyesi: ‘İkinci dalga’ ekim-kasımda gelebilir
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Covid-19 salgınında Türkiye için ‘ikinci dalga’nın ekim-kasım aylarında gelebileceğini söyledi.
Christchurch saldırganına ömür boyu hapis
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Enerji bakanı: İki aya yeni müjde gelebilir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezerve ilişkin, “Kuvvetle muhtemel keşif yapılan bölgenin aşağısındaki katmanlarda da yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. İki aya yeni müjde gelebilir” dedi.
Kuruyan Küçük Göl pembeye büründü
Konya’nın Kulu ilçesindeki ‘flamingo cenneti’ Düden Gölü’ne komşu Küçük Göl, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama sonucu kurudu. Tatlı su gölü olan Küçük Göl, suların azalmasına bağlı olarak artemia salina bakterisi nedeniyle pembeye büründü.