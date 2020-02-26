M. K. Perker 26 Şubat 2020

SON HABERLER
Van’da ‘corona’ endişesiyle maske fiyatları yüzde 150 arttı
Van’da ‘corona’dan korunmak amacıyla kullanılan maskelere talebin artması üzerine fiyat yüzde 150 arttı.
Ankara’da salgın önlemi: Toplu taşıma ve merkezlerde dezenfeksiyon çalışması
Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçları ile halkın toplu olarak bulunduğu merkezlerdeki dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını artırdı.
Soylu: 2019 yılında 455 bin kaçak göçmen yakaladık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece 2019 yılında 455 bin sığınmacı yakalandığını belirterek, “Bizi sınamayın, şu anda Avrupa’nın can simidi biziz, Türkiye’dir” dedi.
‘Corona’ nedeniyle Irak ve İtalya’ya seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, corona virüsünün neden olduğu Covid-19 vakalarının arttığı Irak ve İtalya’ya ‘zorunlu olmadıkça’ seyahat etmeme uyarısında bulundu.
Tayland’dan dönen adama ‘corona’ şüphesiyle Uşak’ta karantina
Tayland’a tatile giden bir adam, Türkiye’ye dönmesinin ardından corona virüsü kaptığı şüphesiyle gözetime alındı.