M.K. Perker 26 Şubat 2019

SON HABERLER
Gazeteci Nuh Köklü’nün katilline verilen müebbet onandı
Gazeteci Nuh Köklü’nün katiline verilen müebbet hapis cezası onandı.
A Haber sokak röportajında figüran kullanmış
A Haber’in sokak röportajı yaptığı Gürsel Cephaneci’nin figüran olduğu ortaya çıktı.
Türk-İş raporu: Açlık sınırı 2 bin 28 lira; mutfak masrafı bir ayda 20 lira arttı
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş), açlık sınırının bir ayda 20 lira arttığını açıkladı.
Şişli’de parasını alamayan işçiler grev yaptı, sokakta çöp yığınları oluştu
İstanbul’un Şişli ilçesinde maaşlarını alamamaktan şikayet eden temizlik işçileri greve gitti.
Soylu ‘Türkiye sorumlusu yakalandı’ demişti: DHKP-C operasyonundan detaylar
İstanbul valiliği, DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Caferi Sadık Eroğlu’nun, Grup Yorum’un da çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alındığını açıkladı.