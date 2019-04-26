M.K. Perker 26 Nisan 2019

Parkeciyle, turizm şirketiyle, pideciyle yapılan görüşmeler ‘Bazı sanıkların ByLock kullanıcılarıyla olan telefon trafiği’ başlığı altında cezalandırma gerekçesi yapıldı. Bakanın sahibi olduğu ETS Tur’u aramak teröre yardım suçunun deliliydi.