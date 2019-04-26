M.K. Perker 26 Nisan 2019

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‘Terörle mücadele’de önemli bir aşama: Cumhuriyetçiler cezaevinde
Parkeciyle, turizm şirketiyle, pideciyle yapılan görüşmeler ‘Bazı sanıkların ByLock kullanıcılarıyla olan telefon trafiği’ başlığı altında cezalandırma gerekçesi yapıldı. Bakanın sahibi olduğu ETS Tur’u aramak teröre yardım suçunun deliliydi.
Türklerin duygu durumu: Stresli ve öfkeli
ABD merkezli araştırma şirketi Gallup’ın raporunda Türkiye 2018 yılında ‘olumlu deneyim’lerin en az yaşandığı ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı.
İnsanlık ayıbı: Macaristan sığınma talebi reddedilenlere yemek vermiyor
İnsan hakları savunucusu organizasyon Macaristan Helsinki Komitesi, Macar yetkililerin, ülkenin Sırbistan’la sınırındaki transit bölgede tutulan ve sığınma talepleri reddedilen göçmenlere yemek vermediğini açıkladı.
Küçükçekmece’de çocuğa cinsel saldırının faili tutuklandı
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde beş yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı.
Eski istihbaratçı Sabri Uzun tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nni eski başkanlarından Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terör örgütüne yardım’ suçlarından tutuklandı.