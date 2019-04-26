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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 26 Nisan 2019

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Türklerin duygu durumu: Stresli ve öfkeli

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup’ın raporunda Türkiye 2018 yılında ‘olumlu deneyim’lerin en az yaşandığı ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı.

Eski istihbaratçı Sabri Uzun tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nni eski başkanlarından Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terör örgütüne yardım’ suçlarından tutuklandı.

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