M.K. Perker 26 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Dört günlük yasakta 48 bin kişiye işlem
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Dünyada ölü sayısı 350 bini geçti
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
‘Beyan esas olsun’ teklifi reddedildi: İBB, sosyal yardım başvurularını dondurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP ile MHP’nin sosyal yardım için vatandaşın beyanının yeterli görülmesi yönündeki talebi reddetmesi nedeniyle yeni yardım talebi alamadığını bildirdi.
Konyaaltı sahilinde ‘sosyal mesafe’ düzenlemesi
Antalya’da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, denize girip plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenmeye başladı.