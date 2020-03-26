M.K. Perker 26 Mart 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Müzakereler 17 Nisan’a, duruşmalar 30 Nisan’a kadar ertelendi
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Lübnan’da 17:00-05:00 arası sokağa çıkma yasağı
Dünyadan corona haberleri…
Hacettepeli profesör: Bu test sayılarıyla vakaları yakalamak mümkün değil
Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, yapılan testlerin yetersiz olduğunu belirterek, “Bu test sayıları ile vakaları yakalamak mümkün değil” dedi.
Moody’s, Türkiye öngörüsünü yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 küçülmeye çevirdi
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye ekonomisi için bu yıla ait büyüme tahminini yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 1.4 daralmaya düşürürken bir sonraki yıl ekonomideki toparlanmanın güçlü olmayacağı uyarısında bulundu.
Uzmanlar: Sokakların dezenfekte edilmesi faydalı değil zararlı
Corona virüsüne karşı önlem olarak Türkiye’nin hemen her yerinde belediyeler sokakları dezenfekte ediyor. Ancak uzmanlara göre bu, virüsün yayılmasını engellemediği gibi aksine yararlı bakterilere zarar verip ekosistemin dengesini bozarak başka virüslere davetiye çıkarabilir.