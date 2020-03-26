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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 26 Mart 2020

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Uzmanlar: Sokakların dezenfekte edilmesi faydalı değil zararlı

Corona virüsüne karşı önlem olarak Türkiye’nin hemen her yerinde belediyeler sokakları dezenfekte ediyor. Ancak uzmanlara göre bu, virüsün yayılmasını engellemediği gibi aksine yararlı bakterilere zarar verip ekosistemin dengesini bozarak başka virüslere davetiye çıkarabilir.

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