Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 26 Mart 2019

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Uzmanlar seçim sonrası ani bir kur şoku beklemiyor

Seçime günler kala piyasaların gözü cuma günü kısa süreli bir atak yaşayan dolar/lira kurundayken, uzmanlar kurda seçim sonrası herhangi bir atak beklemiyor. TL’nin kırılganlığı ve gelişen piyasalardaki dalgalanmaların seçim sonrasında da sürmesi öngörülüyor.

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