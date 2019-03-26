M.K. Perker 26 Mart 2019

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Madrid Üniversitesi’nin araştırması: İnsan bünyesi 90’ında bile beyin hücresi üretiyor
İspanya’daki Madrid Üniversitesi’nde görevli biliminsanlarının araştırması, insan bünyesinin sanılanın aksine 90’lı yaşlarda bile yeni beyin hücresi ürettiğini ortaya koydu.
Uzmanlar seçim sonrası ani bir kur şoku beklemiyor
Seçime günler kala piyasaların gözü cuma günü kısa süreli bir atak yaşayan dolar/lira kurundayken, uzmanlar kurda seçim sonrası herhangi bir atak beklemiyor. TL’nin kırılganlığı ve gelişen piyasalardaki dalgalanmaların seçim sonrasında da sürmesi öngörülüyor.
İddia: Koç Üniversitesi’nde yönetim kadına şiddet vakasının üstünü örtüyor
Koç Üniversitesi’ndeki bir kadına şiddet vakasının yönetim tarafından üstünün örtüldüğü öne sürüldü.
Lirada oynaklık göstergeleri eylülden bu yana en yüksek seviyede
Türk Lirası’nın ‘öngörülen’ oynaklık göstergeleri, eylül ve ekimden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Bakan Pakdemirli’den muhalefete: Adiler
Amasya’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli muhalefet partileri için “Adiler” dedi.