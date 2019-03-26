M.K. Perker 26 Mart 2019

Seçime günler kala piyasaların gözü cuma günü kısa süreli bir atak yaşayan dolar/lira kurundayken, uzmanlar kurda seçim sonrası herhangi bir atak beklemiyor. TL’nin kırılganlığı ve gelişen piyasalardaki dalgalanmaların seçim sonrasında da sürmesi öngörülüyor.