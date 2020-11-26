M.K Perker 26 Kasım 2020

SON HABERLER
‘Bir başkadır’ düğüm düğüm çözülürken hayat…
Berkun Oya, sürekli ayrışmanın üstü çizilen söylemlerle, kendi dünyalarında yüzü olmayan düşmanlar yaratmaktan yorulmuş bir toplumda, bütün o farklı sanılan hayatların ne kadar iç içe ve birbirine değerek yaşadığını göstererek, bizi gerçekle yüzleştirmiş.
‘Corona’ya yakalanan hemşire: Psikolojileri bozulmasın diye çocuklarıma söylemedim
Covid-19’u yenen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi göğüs hastalıkları servisi hemşiresi Hatice Kurban, virüse yakalandığını çocuklarından gizledi. Kurban, virüse yakalanıp tedavi görme ihtimalini göz önüne alarak onlara, “Hastalara bakmak için hastanede yatmam gerekebilir” demiş.
99 ülkeden 12 bin virüs mutasyonu incelendi: Bulaşı kolaylaştıracak fark yok
12 binden fazla corona virüsü mutasyonun incelendiği çalışmada hiçbirinin bulaşmayı kolaylaştıran bir farka yol açmadığı belirlendi.
Karantinada olması gereken otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı
İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki ‘corona’ denetimlerinde, temaslı olduğu için evde karantinada olması gerektiği tespit edilen İstanbul Otobüs AŞ’ye bağlı otobüs şoförüne 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
Maradona’ya veda: Binlerce kişi, naaşın tutulduğu başkanlık sarayına akın etti
Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölüm haberiyle sarsılan binlerce hayranı veda için naaşın üç gün süreyle tutulacağı başkanlık sarayına akın etti.