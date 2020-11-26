Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 26 Kasım 2020

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‘Bir başkadır’ düğüm düğüm çözülürken hayat…

Berkun Oya, sürekli ayrışmanın üstü çizilen söylemlerle, kendi dünyalarında yüzü olmayan düşmanlar yaratmaktan yorulmuş bir toplumda, bütün o farklı sanılan hayatların ne kadar iç içe ve birbirine değerek yaşadığını göstererek, bizi gerçekle yüzleştirmiş.

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