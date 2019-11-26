M. K. Perker 26 Kasım 2019

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Akşener: Saray’a gidip Erdoğan’ı her şeye yüzde 70 zam yapmaya kim ikna etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘CHP’li Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğü’ iddiasıyla ilgili, “Madem Saray’a gidenleri konuşuyoruz, kim Saray’a kim gitti de Sayın Erdoğan’ı elektriğe, doğalgaza yüzde 70 zam yapmasına ikna etti onu merak ediyorum” dedi.
Termik santraller 2018’de denizden 8 milyar m3 su çekti, 26 milyon ton atık oluştu
2018 yılında termik santraller tarafından yüzde 98.2’si denizden olmak üzere toplam 7.9 milyar m3 su çekildi. 12 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 19.5 milyon ton atık oluştu.
Katar’la ‘lira-riyal takası’ anlaşmasında tutar 5 milyar dolara çıkarıldı
Türkiye ile Katar arasındaki ikili para takası (swap) anlaşmasında tutar 3 milyar dolar karşılığı lira ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı lira ve Katar riyaline yükseltildi.
Erdoğan’dan MİT iddiasına: İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT’in CHP’yi takip ettiğine ilişkin iddiaya “İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten” diyerek yanıt verdi.
Erdoğan: EYT konusu, ülke ekonomisini çökertmeye dönük bir adım
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun ‘ülke ekonomisini çökertmeye dönük bir adım olduğunu’ söyledi.