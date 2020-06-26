M.K. Perker 26 Haziran 2020

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‘Corona’ önlemleri | Safranbolu’da karantina uzatıldı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 30 artışla 34 bin 708
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Taksicilerden, İBB’nin ertelenen teklifine: İstedikleri sektörü düzeltmek değil, rant
İstanbul’daki taksi sayısında 6 bin artışı öngören maddenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında (UKOME) alt komisyonda görüşülmek üzere oy çokluğuyla ertelenmesini değerlendiren taksiciler, kararı desteklediklerini belirterek, ‘İBB’nin niyetinin taksicilik sektörünü düzeltmek değil, yeni bir rant kapısı oluşturmak olduğunu’ savundu.
Çorlu faciası davası: Yedi kişilik bilirkişi heyeti inceleme yapacak
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan dört sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, kaza yerinde keşif yapması için yedi kişilik bilirkişi heyeti belirledi.