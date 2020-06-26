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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 26 Haziran 2020

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Taksicilerden, İBB’nin ertelenen teklifine: İstedikleri sektörü düzeltmek değil, rant

İstanbul’daki taksi sayısında 6 bin artışı öngören maddenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında (UKOME) alt komisyonda görüşülmek üzere oy çokluğuyla ertelenmesini değerlendiren taksiciler, kararı desteklediklerini belirterek, ‘İBB’nin niyetinin taksicilik sektörünü düzeltmek değil, yeni bir rant kapısı oluşturmak olduğunu’ savundu.

Çorlu faciası davası: Yedi kişilik bilirkişi heyeti inceleme yapacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan dört sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, kaza yerinde keşif yapması için yedi kişilik bilirkişi heyeti belirledi.

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