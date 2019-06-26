M. K. Perker 26 Haziran 2019

SON HABERLER
Ayşe öğretmen beraat etti
Bir TV programında “Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik yeniden yargılandığı davada beraat etti.
Fitch: ABD-Çin ticaret savaşı 2020’de küresel büyümeyi 0.4 puan azaltır
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel büyümeyi 2020 yılında 0.4 yüzde puan azaltabileceğini belirtti.
Bakanlıktan kanunla çelişen talimat: Başkanın atama yetkisi belediye meclisine
Ticaret Bakanlığı’nın, belediye şirketlerine yapılacak atamalarda yetkinin belediye başkanından alınıp belediye meclisine verilmesi için talimat yayınladığı ortaya çıktı.
İstanbul’da uçağın 30 metre üzerinden İHA geçti: Kontrol merkezini pilot uyardı
Bir insansız hava aracı (İHA) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yapan bir uçağın 30 metre üzerinden geçti. Hava trafik kontrol merkezini pilot bilgilendirdi.
Türkiye bu yılın doğal kaynaklarını bitirdi, 2020’den yemeye başlıyor
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye’nin yarın itibariyle 2019’un doğal kaynaklarını tükettiğini ve 2020’nin kaynaklarından yemeye başladığını açıkladı.