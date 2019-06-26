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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 26 Haziran 2019

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Ayşe öğretmen beraat etti

Bir TV programında “Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik yeniden yargılandığı davada beraat etti.

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