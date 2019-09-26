M. K. Perker 26 Eylül 2019

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Sayıştay raporu: DSİ ihaleleri yüksek tekliflere verip kamuyu zarara uğratıyor
Sayıştay denetimleri sonucunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) yapım işi ihalelerini daha yüksek teklif sunan istekliye vererek ‘kamu kaynaklarını verimli kullanmadığı’ tespit edildi.
Çanakkale’de 203 göçmen yakalandı, iki organizatör gözaltına alındı
Çanakkale’de jandarma tarafından gerçekleştirilen dokuz operasyonda 198’si Afganistan, beşi Suriye uyruklu toplam 203 göçmen yakalandı, iki organizatör gözaltına alındı.
Suudi prens: Benim yönetimimde olduğu için Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğum var
Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünde, ‘cinayet, kendi yönetiminde işlendiği için sorumluluğu olduğunu kabul ettiğini’ söyledi.
Oyuncu Müjdat Gezen’e ‘Burhan Kuzu’ya hakaret’ davasında ceza yok
Oyuncu Müjdat Gezen, AKP’li Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ceza verilmedi.
Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 65, yoksulluk sınırı 6 bin 725 lira
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), eylül ayının açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.