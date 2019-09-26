M. K. Perker 26 Eylül 2019

Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünde, ‘cinayet, kendi yönetiminde işlendiği için sorumluluğu olduğunu kabul ettiğini’ söyledi.