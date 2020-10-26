M.K Perker 26 Ekim 2020

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İBB itiraz etmişti: Danıştay gar ihalelerini iptal etti
Danıştay, TCDD tarafından İstanbul’daki Haydarpaşa ile Sirkeci gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin düzenlenen ihalede, Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu ve ihaleyi iptal etti.
TOGG, Çin yapımı bataryayı tanıttı
Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarda kullanılacak Çin yapımı bataryayı tanıttı.
İdlib’deki muhalif kampına hava saldırısı
Rus savaş uçakları, Suriye’nin İdlib ilinde muhaliflerin eğitim kampını vurdu. En az 20 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19’u atlatan 10 yaşındaki Yusuf: Çocuklar kolay atlatıyor diye bir şey yok
Gaziantep’te yakalandıkları Covid-19’u yenen 24 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş, hastalığın gençler ve çocuklarda da ağır geçebileceğini belirterek, herkesi tedbirli olmaya çağırdı.
Erdoğan: Sakın Fransız malına iltifat etmeyin, markalarını satın almayın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Fransa’da, nasıl ‘Türk malı almayın’ deniyorsa ben de şimdi Milletime sesleniyorum. Sakın Fransız malına iltifat etmeyin, satın almayın” dedi.