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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 26 Ekim 2020

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İBB itiraz etmişti: Danıştay gar ihalelerini iptal etti

Danıştay, TCDD tarafından İstanbul’daki Haydarpaşa ile Sirkeci gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin düzenlenen ihalede, Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu ve ihaleyi iptal etti.

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