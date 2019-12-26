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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 26 Aralık 2019

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Yılbaşı öncesi sahte içki alarmı

İçki tüketiminin arttığı yılbaşı öncesi, piyasaya sahte içki sürüp vurgun yapmak isteyen kişilerin sayısında artış görülüyor. Polis ve jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarla şimdiye dek tonlarca sahte içki ve bandrol buldu.

Erdoğan: Meclis açılır açılmaz Libya tezkeresini sunacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya’ya asker gönderilmesiyle ilgili “Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz” dedi. Erdoğan, son günlerde gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesiyle ilgili ise önceki gün, “Bu bir belediye projesi değil, devlet projesidir” diyen sözcüsü İbrahim Kalın gibi “Kanal İstanbul projesinin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir” dedi.

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