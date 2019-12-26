M. K. Perker 26 Aralık 2019

SON HABERLER
OHAL Komisyonu: Bank Asya’da yarım milyon hesaba 2.5 milyar lira yatırılmış
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, ‘FETÖ’ye destek amacıyla Bank Asya’ya yatırılan para miktarının 2.5 milyar liraya yakın olduğunu söyledi.
Yavaş: Aygün’ünkine benzer 80 dosya var, rant en az 30 milyar lira
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP milletvekili Sinan Aygün’le arasında ‘rüşvet’ tartışmalarına neden olan konuya benzer 80 dosya bulunduğunu, bunlardan elde edilen rantın en az 30 milyar lira olduğunu söyledi.
Reel kesimde ‘iyimser görünüm’ üçüncü aya girdi: Güven endeksi aralıkta da arttı
Reel kesim güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 1.6 puan artarak 103.6 oldu.
Yılbaşı öncesi sahte içki alarmı
İçki tüketiminin arttığı yılbaşı öncesi, piyasaya sahte içki sürüp vurgun yapmak isteyen kişilerin sayısında artış görülüyor. Polis ve jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarla şimdiye dek tonlarca sahte içki ve bandrol buldu.
Erdoğan: Meclis açılır açılmaz Libya tezkeresini sunacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya’ya asker gönderilmesiyle ilgili “Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz” dedi. Erdoğan, son günlerde gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesiyle ilgili ise önceki gün, “Bu bir belediye projesi değil, devlet projesidir” diyen sözcüsü İbrahim Kalın gibi “Kanal İstanbul projesinin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir” dedi.