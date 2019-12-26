M. K. Perker 26 Aralık 2019

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya’ya asker gönderilmesiyle ilgili “Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz” dedi. Erdoğan, son günlerde gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesiyle ilgili ise önceki gün, “Bu bir belediye projesi değil, devlet projesidir” diyen sözcüsü İbrahim Kalın gibi “Kanal İstanbul projesinin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir” dedi.