M.K. Perker 26 Ağustos 2020

SON HABERLER
Aktif vaka sayısı 16 bini geçti
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
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Özel okullarda indirim için iki formül
Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okul temsilcileriyle yaptığı görüşmede, yüzde 8 olan KDV oranının düşürülmesi gündeme geldi.
Kamuda Covid-19 önlemleri: Dönüşümlü, uzaktan çalışma
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Covid-19 önlemleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
18 yaşındaki İ.E.’yi alıkoyarak tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi.