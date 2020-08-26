Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 26 Ağustos 2020

SON HABERLER

Aktif vaka sayısı 16 bini geçti

Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...