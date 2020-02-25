M. K. Perker 25 Şubat 2020

SON HABERLER
Erdoğan: Libya’da iki şehidimiz var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya ve İdlib konularını Rusya’yla görüştüklerini belirterek, “Libya’da iki şehidimiz var. Suriye Milli Ordusu’ndan şu anda orada bulunanlar var. Suriye Milli Ordusu’ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var” dedi.
Mehmet Fatih Traş anısına…
Meslektaşımız Mehmet Fatih Traş üç yıl önce bugün, 25 Şubat 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Türkiye’de en yapılmayacak işi yapıp ‘devletten izinsiz’ ve ‘devletin tasvip etmediği bir imza metniyle’ barış talep ettiği için canı yanan, canı yakılan; o can, bir zaman sonra adları lanetle anılacak meslektaşları tarafından yakılan, bir akademisyen.
SAHA Studio ilk misafirlerini ağırlıyor
SAHA, İstanbul’da sanatçılara araştırma, üretim ve etkileşim imkanı sağlamak üzere tasarladığı SAHA Studio’yu hizmete açarak çok kapsamlı bir misafir sanatçı programı oluşturdu. Program davetli sanatçılara en az altı ay boyunca çalışma mekanı, danışmanlık ve eser üretim fonu sağlıyor.
Yasalaştı: Varlık Fonu’na sınırsız borçlanma; ‘manipülatif’ işleme ceza
Bankacılık kanunu, sermaye piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun yürürlüğe girdi.
OYAK, Demirören’in enerji şirketlerini devralıyor
Mesleki Emeklilik Fonu OYAK, Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvurduğunu, Milangaz’ı satın almaya yönelik taraflar arasındaki görüşmelerin ise sürdüğünü duyurdu.