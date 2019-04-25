M.K. Perker 25 Nisan 2019

Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurunu’nun (PPK) faiz kararı öncesi çarşamba gününü 5.87 liradan kapatan dolar, açılış sonrası MB rezervlerindeki gerileme, seçime ilişkin belirsizlik ve ABD ile yaşanan S-400 geriliminin devam etmesi ile 5.90’ın üzerine çıktı.