M.K. Perker 25 Nisan 2019

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‘Merkez’ ‘ilave sıkılaştırma’ ifadesini çıkarınca dolar 6 liraya dayandı
Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurunu’nun (PPK) faiz kararı öncesi çarşamba gününü 5.87 liradan kapatan dolar, açılış sonrası MB rezervlerindeki gerileme, seçime ilişkin belirsizlik ve ABD ile yaşanan S-400 geriliminin devam etmesi ile 5.90’ın üzerine çıktı.
Küçükçekmece’deki çocuk istismarının faili suçunu itiraf etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gece İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde beş yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan kişinin yakalandığını duyurdu.
Merkez Bankası faizi sabit tuttu: Karardan ‘ek sıkılaştırma’ söylemi çıkarıldı
Merkez Bankası (MB) nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, parasal duruşun enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirleneceğini belirtti.
Analistler: MB rezervinde artış olmalıydı, bir an evvel konuya açıklık getirilmeli
Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervlerindeki azalışı analistlerin kamuya açık verilerle yaptığı hesaplarla tutmuyor. Rezervlerde artış bekleyen analistler merkez bankasının konuya açıklık getirmesi gerektiğini belirtti.
İki ‘el’ ve Ayhan Bilgen’e açık mektup
Son bir haftada, iki ‘el’ gündeme geldi.