M.K. Perker 25 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da ölü sayısı 28 bin 432 oldu
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
10 Nisan’da kısıtlama öncesi yaşananların etkisini neden görmüyoruz?
Her nedense bizim 10 Nisan akşamı olanlara hiç uymuyor gözlemler.
Bingöl’de 35 gün aradan sonra ‘corona’ vakası
Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından yeni koronvirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.
Çin dışişleri bakanı: Covid-19 nedeniyle dava açacaklar hayal dünyasında yaşıyor
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, corona virüsü nedeniyle kendilerine dava açılmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.