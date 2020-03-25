M.K. Perker 25 Mart 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evden alacak
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Ölü sayısı 20 bini aştı
Dünyadan corona haberleri…
Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması bitti: 20 Suudi şüpheliye dava
İstanbul’da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
Anket: Her iki kişiden biri ‘corona’ya önlem almamış, yakında biteceğine inanıyor
Anket çalışmasına göre Türkiye’de yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle her dört kişiden biri ruh sağlığı sorunu yaşamaya başladı.
İstanbul’da 24 aile hekimi ve sağlık çalışanında ‘corona’ tespit edildi
İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, farklı ilçelerde toplam 24 aile hekimi ve sağlık çalışanında corona virüsü tespit edildiğini söyledi.