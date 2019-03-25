Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 25 Mart 2019

SON HABERLER

Dolar ‘Merkez’in hamlelerine rağmen güçlü seyrini koruyor

Geçtiğimiz haftanın son gününde liranın dolar karşısında yüzde 6’nın üzerinde değer kaybetmesiyle 5.84’e kadar yükselen Dolar/TL haftaya düşüşle başladı. Fakat Merkez Bankası’nın hamlelerine rağmen kur 5.63’ten işlem görüyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...