M.K. Perker 25 Mart 2019

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin artarak 3 milyon 537 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise 2017’ye göre yüzde 0.1 artışla yüzde 11 olarak kaydedildi. 2018’de her beş gençten biri işsizdi.