M.K. Perker 25 Mart 2019

SON HABERLER
2018’de işsiz sayısı 3.5 milyona yükseldi: Her beş gençten biri işsiz
Türkiye genelinde işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin artarak 3 milyon 537 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise 2017’ye göre yüzde 0.1 artışla yüzde 11 olarak kaydedildi. 2018’de her beş gençten biri işsizdi.
Koruma kurulu ‘iş işten geçene kadar’ antik hamamı değil otoparkı korudu
İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Eyüpsultan’da bir otopark inşaatı sırasında tarihi bir hamam kalıntısına rastlanmasına rağmen kılını kıpırdatmayınca kalıntının yüzde 70’i parçalandı. Kurul üyelerine soruşturma açıldı. Alanda yeniden arkeolojik çalışma yapılacak.
Dolar ‘Merkez’in hamlelerine rağmen güçlü seyrini koruyor
Geçtiğimiz haftanın son gününde liranın dolar karşısında yüzde 6’nın üzerinde değer kaybetmesiyle 5.84’e kadar yükselen Dolar/TL haftaya düşüşle başladı. Fakat Merkez Bankası’nın hamlelerine rağmen kur 5.63’ten işlem görüyor.
İmamoğlu seçilirse Başakşehir futbol kulübüne maddi destek yok
CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçilirse Başakşehir futbol kulübüne destek olmayacağını ima etti.
CHP’den Soylu ve Sabah’ın ‘fişleme’lerine tepki: Bari direkt Kürt deseydiniz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, muhalefet partilerinin bazı belediye meclis üyesi adaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri ve Sabah gazetesinin haberini eleştirdi: “Daralan ekonomiyle yara alan AKP, çareyi muhalif kim varsa şeytanlaştırmakta, kriminalize etmekte bulmuştur.”