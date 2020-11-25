M.K Perker 25 Kasım 2020

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Yoğun bakım doktoru: Tedbire uymazsanız son dakikalarda göreceğiniz bunlar olacak
ABD’de bir yoğun bakım doktoru hazırladığı video ile Covid-19 tedbirlerine uymayanları hayatlarının son dakiklarında neler olacağı konusunda uyardı.
İskoçya’da, tampon ve pedler bedava dağıtılacak: Dünyada bir ilk
İskoçya’da, regl dönemi ürünlerinin bedava dağıtılmasını öngören yasa tasarısı onaylandı. İskoçya, ihtiyacı olan herkes için böyle bir hizmeti sunan ve bunu yasayla garanti altına alan ilk ülke oldu.
Erdoğan: Yerli aşıyı nisan ayında uygulanabilir hale getireceğiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadelede, yerli aşıyı en geç nisan ayında uygulanabilir hale getirmeyi planladıklarını ifade etti.
Çin’in İstanbul başkonsolosu: 11 milyonu eve kapattık, salgını böyle yenebilirsiniz
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, ‘corona’nın kaynağı kabul edilen Wuhan kentini kastederek, “11 milyonluk bir şehri kapattık. Şehri kapatmak demek, giriş çıkış yasağı değildir. 11 milyon insan hepsi evinde durması gerekiyor. İşte bu şekilde bu salgını yenebiliriz. Sert tedbirler olmadan bu sonucu alamazsınız” dedi.
İhlal edilen hakların tazminatını halk ödüyor
Tazminatı Bakanlar Kurulu kararına göre ihlale neden olan kamu görevlisinin ödemesi gerekiyor. Ancak bu uygulama hukukçulara göre çoğu zaman işlemiyor. Bu nedenle tazminat devlet bütçesinden ödeniyor.