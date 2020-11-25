Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 25 Kasım 2020

SON HABERLER

Çin’in İstanbul başkonsolosu: 11 milyonu eve kapattık, salgını böyle yenebilirsiniz

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, ‘corona’nın kaynağı kabul edilen Wuhan kentini kastederek, “11 milyonluk bir şehri kapattık. Şehri kapatmak demek, giriş çıkış yasağı değildir. 11 milyon insan hepsi evinde durması gerekiyor. İşte bu şekilde bu salgını yenebiliriz. Sert tedbirler olmadan bu sonucu alamazsınız” dedi.

İhlal edilen hakların tazminatını halk ödüyor

Tazminatı Bakanlar Kurulu kararına göre ihlale neden olan kamu görevlisinin ödemesi gerekiyor. Ancak bu uygulama hukukçulara göre çoğu zaman işlemiyor. Bu nedenle tazminat devlet bütçesinden ödeniyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...