M. K. Perker 25 Kasım 2019

SON HABERLER
Taksim’deki 25 Kasım eylemine getirilen yasak kaldırıldı
İstanbul’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemine getirilen yasak, kaymakamlıkla yapılan görüşmenin ardından kaldırıldı.
Konya valisi öğretmen yerine yanlışlıkla gazeteci azarlamış!
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında azarladığı kişinin öğretmen değil gazeteci olduğunu belirterek bacak bacak üzerine atmasını ‘nezaketsizlik’ olarak tanımladı.
Erdoğan’ın ‘ucube’ dediği heykeli yıktırılan heykeltraşa 20 bin lira tazminat
Anayasa Mahkemesi (AYM), dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘ucube’ olarak nitelendirilmesinin ‘İnsanlık Anıtı’ heykelinin yıkılmasıyla heykeltraşın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini bildirdi.
CHP grup başkan vekilinden İnce’ye: Dedikodun yalan, kanıtlamazsan namertsin
CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü yalanlayıp ‘parti içinden kendisine komplo kurulduğunu’ öne süren Muharrem İnce’ye, “Dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!” diye seslendi.
Azez’de bomba yüklü araçla saldırı: Dört ölü, üç yaralı
Suriye’nin Halep vilayetine bağlı, Türkiye sınırına yakın Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.