M.K. Perker 25 Haziran 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | İzmir’de maske zorunlu hale getirildi
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 149 artışla 42 bin 230
Dünyadan corona haberleri…
Altun: Bolton’ın kitabında Erdoğan-Trump görüşmesi yanlış yansıtılmış
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın yazdığı kitapta yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili bölümleri eleştirdi.
Fransa’dan AB’ye Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi çağrısı
Fransa dışişleri bakanı dün Avrupa Birliği (AB) üyelerini birliğin Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmek için acil toplantıya çağırdı. Paris ile Ankara geçtiğimiz haftalarda Libya konusu üzerinden tartışma yaşamışlardı.
ELDER: Fatura tahsilatlarının ertelenmesi salgın sürecini kapsamıyor
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, olası bir afet durumunda elektrik ve doğal gaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatlarının ertelenmesine yönelik uygulamanın Covid-19 dönemini kapsamadığını bildirdi.