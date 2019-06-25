M. K. Perker 25 Haziran 2019

SON HABERLER
S-400 finali Osaka’da: Erdoğan-Trump zirvesi teyit edildi
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’da düzenlenecek G-20 zirvesinde bir resmi görüşme yapacağını açıkladı.
Yavaş’a ilk engel: Yeni Halk Ekmek yönetiminine sicil onayı yok
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın atadığı Halk Ekmek yönetim kuruluna Ankara Ticaret Odası’na bağlı Ticaret Sicil Müdürlüğü onay vermedi. Halk Ekmek, eski yönetim üyelerinin on binlerce liralık maaşının gizlenmeye çalışıldığını ve karar defterinin yeni yönetimden kaçırıldığını savundu.
Doğan’ın enerji şirketi kredilerini yeniden yapılandırdı
Doğan Holding dolaylı iştiraki Boyabat Elektrik Üretim’in mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik kredi tadil sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
THY’nin uçuşlarında Boeing 737 Max iptalleri yaşanacak
Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarında değerlendiremeyeceğini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptaller yaşanacağını duyurdu.
Kaçak Kuran kursunda dokuz yaşında çocuğa tecavüz eden adam tutuklandı
Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğünden izinsiz faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda kalan dokuz yaşındaki B.E.K.’ye cinsel istismarda bulunan 24 yaşındaki kurs hocası E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.