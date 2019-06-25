Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 25 Haziran 2019

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Yavaş’a ilk engel: Yeni Halk Ekmek yönetiminine sicil onayı yok

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın atadığı Halk Ekmek yönetim kuruluna Ankara Ticaret Odası’na bağlı Ticaret Sicil Müdürlüğü onay vermedi. Halk Ekmek, eski yönetim üyelerinin on binlerce liralık maaşının gizlenmeye çalışıldığını ve karar defterinin yeni yönetimden kaçırıldığını savundu.

THY’nin uçuşlarında Boeing 737 Max iptalleri yaşanacak

Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarında değerlendiremeyeceğini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptaller yaşanacağını duyurdu.

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