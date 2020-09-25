M.K. Perker 25 Eylül 2020

SON HABERLER
Graffiti sanatçısı Reach Geblo ilk kişisel sergisiyle Labirent Sanat’ta
1994 İstanbul doğumlu olan heykeltıraş ve graffiti sanatçısı, kamusal alana atıfta bulunmak yerine, yeni malzemeleri araştırarak heykel ve sokak sanatı disiplinini birleştirmeyi amaçlıyor. Sokak kültürü, insan hakları, kimlik ve mekan meselelerine sorguluyor. Sanatçı dahil olunamayan ve dışarıda bırakılan toplulukların yaşam alanlarını değerlendirerek geçmiş ve günümüzde devam eden değişim, dönüşüm üzerine odaklanıyor. “Bu değişim mekan / sokak üzerinden bireye ve topluma yansır” diyor.
Hafıza tazeleme dosyası (3): Osman Kavala neden tutuklu?
Bugün 1060 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala da Demirtaş gibi tahliye edildikten sonra tekrar tutuklandı, AİHM’in hak ihlali tespitine karşın serbest bırakılmadı. Peki, Osman Kavala hedef haline nasıl getirildi?
‘İsimsizler Hareketi’ adlı Twitter hesabına soruşturma: 24 gözaltı
Twitter’daki ‘İsimsizler Hareketi’ hesabıyla ilgili soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı.
Sağlık bakanı: Vaka artışı kontrol altına alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı” dedi.
Türk-İş: Eylül ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 448, yoksulluk sınırı 7 bin 973 lira
Türk-İş’in ‘eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 448 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 973 lira olarak hesaplandı.