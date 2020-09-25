Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 25 Eylül 2020

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Graffiti sanatçısı Reach Geblo ilk kişisel sergisiyle Labirent Sanat’ta

1994 İstanbul doğumlu olan heykeltıraş ve graffiti sanatçısı, kamusal alana atıfta bulunmak yerine, yeni malzemeleri araştırarak heykel ve sokak sanatı disiplinini birleştirmeyi amaçlıyor. Sokak kültürü, insan hakları, kimlik ve mekan meselelerine sorguluyor. Sanatçı dahil olunamayan ve dışarıda bırakılan toplulukların yaşam alanlarını değerlendirerek geçmiş ve günümüzde devam eden değişim, dönüşüm üzerine odaklanıyor. “Bu değişim mekan / sokak üzerinden bireye ve topluma yansır” diyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...