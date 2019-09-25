M. K. Perker 25 Eylül 2019

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ASO’dan krize çözüm önerisi: Merkez Bankası şirketlere ortak olmalı
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Merkez Bankası’nın (MB) şirketlere ortak olarak dahil olabileceği yeni mekanizmalar geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Rapor: Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 10 kat hızlı yükselecek
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan rapor deniz seviyesinin hızla yükseldiğine dikkat çekti ve “Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 2100 yılı itibarıyla geçen yüzyıla göre 10 kat hızlı yükselecek” uyarısı yaptı.
‘Merkez’e göre faiz indirimi ‘önden yüklemeli’ydi, ‘temkinli duruş’ sürecek
Merkez Bankası (MB) başkanı Murat Uysal, enflasyondaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde de süreceğini söyledi.
Umarım fazla üzülmezsin Greta
Onu çılgınca alkışlayanlar da, hunharca eleştirenler de acaba çocuk kalbinde nasıl yaralara yol açıyor bilmiyorum. Sadece bu sorumluluğu alma kararını vermek için Greta’nın çok genç olduğunu düşünüyorum. Umarım fazla üzülmezsin Greta.
Rapor: Türkiye’de basına yatırım yüzde 31 düştü, dijitale yüzde 11 arttı
Türkiye’de medya yatırımları yılın ilk yarısında TV’de yüzde 7, basında yüzde 31 düşerken, dijitalde yüzde 10.8 arttı.