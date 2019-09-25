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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 25 Eylül 2019

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Rapor: Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 10 kat hızlı yükselecek

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan rapor deniz seviyesinin hızla yükseldiğine dikkat çekti ve “Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 2100 yılı itibarıyla geçen yüzyıla göre 10 kat hızlı yükselecek” uyarısı yaptı.

Umarım fazla üzülmezsin Greta

Onu çılgınca alkışlayanlar da, hunharca eleştirenler de acaba çocuk kalbinde nasıl yaralara yol açıyor bilmiyorum. Sadece bu sorumluluğu alma kararını vermek için Greta’nın çok genç olduğunu düşünüyorum. Umarım fazla üzülmezsin Greta.

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