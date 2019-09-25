M. K. Perker 25 Eylül 2019

Onu çılgınca alkışlayanlar da, hunharca eleştirenler de acaba çocuk kalbinde nasıl yaralara yol açıyor bilmiyorum. Sadece bu sorumluluğu alma kararını vermek için Greta’nın çok genç olduğunu düşünüyorum. Umarım fazla üzülmezsin Greta.