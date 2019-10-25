M. K. Perker 25 Ekim 2019

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KHK’lının şehit düşmesi ve utanmazlık üzerine…
Evet, utanmazlık üzerine. Utanmazlar üzerine. Utanmayacaklar üzerine. Sünepelik üzerine. Görmezden gelme üzerine. Korkaklık üzerine. Riyakârlık üzerine. Kalın kafalılık üzerine. Aptallık üzerine. Arsızlık üzerine. Sahtekârlık üzerine…
MB’nin beklentinin üstündeki faiz indirimi ardından TL’de baskı sürüyor
Merkez Bankası’nın (MB) ekimde politika faizini beklentilerin üzerinde 250 puan indirimle yüzde 14’e çekmesiyle son üç toplantıda 10 puan indirime ulaşması ardından TL’de baskı sürüyor.
Kandilli Rasathanesi: Yağış almazsa İstanbul’un 176 günlük su stoğu kaldı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul’da 23 Ekim itibarıyla barajların doluluk oranının yüzde 43,51’e gerilediğini belirterek yağışlar ortalamanın altında devam ederse İstanbul’un 176 günlük su stoku kaldığını söyledi.
Rusya: Yaklaşık 300 Rus askeri inzibatı Suriye’ye ulaştı
Rusya, yaklaşık 300 askeri inzibatın daha Suriye’ye ulaştığını belirtti.
Türkiye’de iki balıktan birinde, 10 midyenin 9’unda mikroplastik bulundu
Türkiye’de balıkların yüzde 44’ünde, midyelerin ise yüzde 91’inde mikroplastik bulundu.