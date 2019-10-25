Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 25 Ekim 2019

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KHK’lının şehit düşmesi ve utanmazlık üzerine…

Evet, utanmazlık üzerine. Utanmazlar üzerine. Utanmayacaklar üzerine. Sünepelik üzerine. Görmezden gelme üzerine. Korkaklık üzerine. Riyakârlık üzerine. Kalın kafalılık üzerine. Aptallık üzerine. Arsızlık üzerine. Sahtekârlık üzerine…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...