M. K. Perker 25 Aralık 2019

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‘Bankaları rahatlatmak’ için kurulacak şirkete Hazine de ortak oluyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketi’ne yüzde 5 ortak olacak.
Eski AKP’li hakime ‘müvekkilin siyasi rakibi’ diyen avukata soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevindeki eski HDP’li vekil
Sebahat Tuncel’in avukatı Ramazan Demir hakkında ‘hakime hakaret’
iddiasıyla soruşturma açtı.
Halkbank’tan esnaf kredisinde faiz indirimi; gelir kaybı Hazine’den karşılanacak
Halkbank esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimi yaptı.
‘Küçük Kadınlar’ı anlama kılavuzu
2019 yılı aralık ayının son günlerinde ABD ve Britanya’da milyonlar, ‘Küçük Kadınlar’ı izlemek için sinemalara koşacak. ABD’li Louisa May Alcott’un yazdığı aynı adlı roman, neredeyse her yeni jenerasyon için filme çekildi.
Hitit Üniversitesi’nde ‘kişiye özel’ iki ilan, havuzsuz yerleşkeye ‘yüzme belgesi’ şartı
Hitit Üniversitesi rektörlüğü, spor yönetimi bölümü yerleşkesinin bulunduğu Çorum’un Bayat ilçesinde yüzme tesisi bulunmamasına rağmen ‘2. kademe yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak’ şartıyla ‘kişiye özel’ denebilecek bir kadro ilanı açtı.