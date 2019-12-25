Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 25 Aralık 2019

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‘Küçük Kadınlar’ı anlama kılavuzu

2019 yılı aralık ayının son günlerinde ABD ve Britanya’da milyonlar, ‘Küçük Kadınlar’ı izlemek için sinemalara koşacak. ABD’li Louisa May Alcott’un yazdığı aynı adlı roman, neredeyse her yeni jenerasyon için filme çekildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...