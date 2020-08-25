M.K. Perker 25 Ağustos 2020

SON HABERLER
Enerji bakanı: Revizyon gerekiyorsa yukarı yönlü olur
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de yapılan doğalgaz keşfinin miktarının yukarı yönlü revize edilebileceğini, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına da devam edeceğini söyledi.
Araştırma: ‘Güvenli miktar’ yok; hamile kadınlar kafein tüketmemeli
Hamilelikte kafein tüketimi üzerine yapılan bir araştırma ‘belli bir miktara kadar tüketimin bebeğe zarar vermeyeceği’ tavsiyesinin doğru olmadığını, tamamen kesilmesi gerektiğini ortaya koydu.
Kronik rahatsızlığı bulunan ilk ve ortaokul öğrencileri evde devam edebilecek
Kronik hastalığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencileri Covid-19 salgını süresince eğitimlerini uzaktan sürdürebilecek.
İstanbul dokuz yıl aradan sonra yeniden Formula 1 takviminde
İstanbul dokuz yıl aradan sonra yeniden Formula 1 takviminde yer aldı.
Apartman bahçesinden 8 bin 500 yıllık insan iskeleti çıktı
Bilecik’te, bir apartmanın bahçesinde keşfedilen ve Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 8 bin 500 yıllık insan iskeletine rastlandı.