M.K. Perker 24 Temmuz 2020

SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Ayasofya’ya alınmayınca sabah namazını güvenlik noktalarında kıldılar
Ayasofya’ya sabah namazı için gelen vatandaşlar, bölgeye alınmayınca namazı güvenlik noktalarında kıldı.
‘Sosyal medya’ teklifi komisyondan geçti: Tasarıda neler var?
Kamuoyunda ‘sosyal medya düzenlemesi’ diye bilinen tasarı TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.
Meclis’te ‘Lozan’ atışması: AKP’li Özkan’dan CHP’li Özel’e ‘Reisçi olduğu için’ teşekkür
İstihdama ilişkin tasarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğü sırada Lozan Tartışması patlak verdi.
Ayasofya’daki mozaikleri kapatacak perde sistemi görüntülendi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ayasofya’nın yeni halini inceledi. Bu esnada 86 yıl sonra ibadete açılacak kutsal mekanda namaz sırasında mozaik ve freskleri kapatacak perde sistemi de görüntülendi.