M. K. Perker 24 Ocak 2020

SON HABERLER
Evrensel çalışanlarının basın kartı iptal
Ulusal yayın yapan günlük Evrensel gazetesi, çalışanlarının basın kartlarının iptal edildiğini duyurdu.
Havalimanında termal kameralı önlem: Çin’den gelen yolcular taranıyor
İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolculara termal kamerayla virüs kontrolü yapılmaya başlandı.
Kapanan şirket sayısı yüzde 5, kurulan şirket sayısı yüzde 23 arttı
Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı Aralık 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5, aynı dönemde kurulan şirket sayısı yüzde 23.49 arttı.
Üniversite: Afyon’daki öğrencilerde görülen yanıklar ‘kimyasal’ değil ‘buz yaralanması’
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım, çocuklarda oluşan yanıkların herhangi bir kimyasal maddeden kaynaklanamayacağını belirterek, “Buza düşmeye ve çarpmaya bağlı travma veya birbirlerine buz parçası atmaları sonucu oluşan yaralar olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Yunanistan’dan Akar’a ‘adalar’ tepkisi: Saldırı olursa kendimizi koruruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gayri askeri statüdeki 16 adayı silahlandıran Yunanistan’a tepki göstermesi Yunan medyasında geniş yer buldu. Akar’ın açıklamaları ‘saldırı’ olarak nitelendirildi.