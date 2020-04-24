M.K. Perker 24 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Yurtlarda karantinaya alınanlardan 32 bin 763’ü tahliye edildi
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 420 artışla 25 bin 969’ya çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Sayısal yetersizliğe malzeme eksikliği ve uzun mesailer eklendi: Hemşireler nasıl desteklenebilir?
Türkiye’de hemşirelerin durumuna ilişkin bazı noktaların toplum tarafından bilinmesinin kıymetli olacağını düşünüyorum.
Fitch: Türkiye ‘corona’ için daha çok mali yardım yapabilir
Türkiye’nin corona virüsünün ekonomideki etkileriyle mücadele etmek için kullandığı mali teşviklerin ‘ılımlı’ düzeyde olduğunu belirten Fitch, diğer ülkelere kıyasla Türkiye’nin daha çok mali alanının olduğunu söyledi.
Çin’deki deneyde remdesivir ağır hastaları iyileştiremedi; üretici sonuca itiraz etti
İlaç üreticisi Gilead Sciences Inc’in yakından izlenen antiviral ilacı remdesivir Çin’de yapılan klinik çalışmasında ağır Covid-19 hastalarını iyileştirmede başarılı olamadı ancak Gilead, çalışmanın erken sona erdirilmesi nedeniyle bulguların bir sonuca varmadığını açıkladı.