M.K. Perker 24 Nisan 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK saldırısında hayatını kaybeden askerlerden birinin cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, “Siyasal bir baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz” yorumunu yaptı.