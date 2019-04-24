M.K. Perker 24 Nisan 2019

SON HABERLER
Küçükçekmece’de istismar edilen beş yaşındaki çocuk hala hastanede
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde dün gece cinsel istismara uğrayan ve halen yoğun bakımda bulunan beş yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin geçtiği ve taburcu olacağı belirtildi.
Kuzey Kutbu’ndaki donmuş toprakların erimesi 70 trilyon dolara mal olacak
Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Kuzey Kutbu’nda yer alan permafrostun (donmuş topraklar) erimesi, dünya ekonomisine 70 trilyon dolar ek maliyet yaratacak.
Kılıçdaroğlu: Siyasi baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK saldırısında hayatını kaybeden askerlerden birinin cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, “Siyasal bir baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz” yorumunu yaptı.
Sri Lanka’da saldırganların kimliği: Masterlı da var, tüccar çocuğu da
Sri Lanka Polisi, pazar günü başkent Kolombo’daki Paskalya kutlamaları sırasında dört otel ve üç kiliseyi kana bulayan dokuz saldırganın sekizinin kimliklerini belirlediğini açıkladı. Bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 359’a yükseldi.
Anket: Türkiye’de toplum yabancı enerji yatırımcısına ‘temiz enerji’ diyor
Türkiye dahil altı ülkede yabancılar için yapılan bir anket toplumların temiz enerji yatırımı istediğini, fosil yakıt yatırımlarına sıcak bakmadığını gösterdi..