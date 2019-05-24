M. K. Perker 24 Mayıs 2019

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Uzmanlar: S-400 yaptırımları ‘kartopu’ gibi büyüyebilir
Savunma uzmanları, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın almasıyla gündeme gelebilecek ABD yaptırımlarının, savunma sanayiini ciddi ölçüde etkileyebileceğini öne sürdü.
İmamoğlu: CNN Türk, beni çeken kameramanları işten çıkarmış
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’de katıldığı ve yayın kesintisi tartışmalarına konu olan Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında kendisini yakın plan çeken dört kameramanın işine son verildiğini öne sürdü.
MHP’li belediye başkanını eski başkanın oğlu öldürdü
Konya’da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP’li İhsan Öztoklu, tartıştığı eski belediye başkanı Abdullah Koç’un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
11 üniversiteye rektör atandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
KONDA genel müdürü: AKP ve Erdoğan sahicilik yitimi yaşıyor
KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır AKP seçmeninde bir çözülme olduğunu söyleyerek, “Bugün AKP ve (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan sahicilik, inandırıcılık yitimi yaşıyor” dedi.