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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 24 Mayıs 2019

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İmamoğlu: CNN Türk, beni çeken kameramanları işten çıkarmış

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’de katıldığı ve yayın kesintisi tartışmalarına konu olan Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında kendisini yakın plan çeken dört kameramanın işine son verildiğini öne sürdü.

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