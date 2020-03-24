M. K. Perker 24 Mart 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Van’ın İran sınırındaki Kapıköy Kapısı’ndan giriş-çıkış durduruldu
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da ölü sayısı 240 artışla 1100’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Anket: İşini kaybetmekten endişe edenlerin oranı virüsten korkanlardan fazla
Anket çalışmasına göre işini kaybetmekten endişe duyanların oranı corona virüsünden endişelenenlerin oranından fazla.
Uzman: Eve kapanıp aşırı yiyoruz çünkü dünya sandığımız kadar güvenilir değil
Corona virüsü salgını nedeniyle, bakanlığın ve uzmanların uyarılarını dinleyip evde kaldığımız şu günlerde hemen herkesin yaşadığı bir sorun da aşırı yemek. Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya bu aşırı tüketimin altında kendini güvende hissetme duygusunun yattığını söylüyor.
Solunum cihazını kendisinden genç hastaya veren İtalyan rahip hayatını kaybetti
İtalya’nın Bergamo kentinde yaşayan ve geçen hafta hayatını kaybeden bir rahibin, Covid-19 tedavisi gördüğü sırada solunum cihazını daha genç bir hastaya verdiği açıklandı.