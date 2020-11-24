M.K Perker 24 Kasım 2020

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Çin menşeli Covid-19 aşısının faz 3 çalışmaları için 21 bin gönüllünün başvuruda bulunduğunu söyledi. Ünal, salgının ancak toplumun yüzde 60’ı aşılandığında duracağını ifade etti.