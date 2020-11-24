M.K Perker 24 Kasım 2020

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Bahçeli’den ‘cumhur’ çıkışı: Pis ellerinizi çekin, ittifakımız yaşayacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Pis ellerinizi cumhur ittifakından çekiniz cumhur ittifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir” dedi.
Menemen Belediye Başkanı Aksoy tutuklandı
İzmir’in Menemen Belediyesi’ndeki ‘zimmet’ ve ‘irtikap’ iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.
Bilim Kurulu üyesi: Toplumun yüzde 60’ı aşılandığında salgın duracak
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Çin menşeli Covid-19 aşısının faz 3 çalışmaları için 21 bin gönüllünün başvuruda bulunduğunu söyledi. Ünal, salgının ancak toplumun yüzde 60’ı aşılandığında duracağını ifade etti.
BBC 100 Kadın 2020: Listede Türkiye’den Gülsüm Kav var
BBC’nin her yıl dünyadan yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 kadını seçtiği listesinde bu yıl Türkiye’den Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun kurucularından Gülsüm Kav yer aldı.
İzmir’de piknik yasağı
İzmir’de, sahil şeridi ve mesire alanlarında piknik yapmak yasaklandı.