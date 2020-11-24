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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 24 Kasım 2020

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Menemen Belediye Başkanı Aksoy tutuklandı

İzmir’in Menemen Belediyesi’ndeki ‘zimmet’ ve ‘irtikap’ iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

BBC 100 Kadın 2020: Listede Türkiye’den Gülsüm Kav var

BBC’nin her yıl dünyadan yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 kadını seçtiği listesinde bu yıl Türkiye’den Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun kurucularından Gülsüm Kav yer aldı.

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