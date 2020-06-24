M.K. Perker 24 Haziran 2020

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‘Corona’ günlüğü | İspanya’da son bir haftada 10 kişi hayatını kaybetti
Dünyadan corona haberleri…
Esenyurt’ta su baskını sonrası temizlik saatler sürdü, hasar tespiti yapılıyor
Sağanak yağış sonrası bir kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hasar tespit çalışması yapılıyor.
Feyzioğlu’nu nasıl bilirdiniz?
Öğrenci dövdüren dekandan öğrencilere destek veren baro başkanına dönüşürken de Feyzioğlu hep aynıydı.
DSÖ: Covid-19 anneler bebeklerini emzirmeye devam etmeli
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüsü bulaşan ya da şüphesi olan annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesi yönünde tavsiye verdi.
Bakanlık: Hakkari’de sınırda bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de bir askerin taciz ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.