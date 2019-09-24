M. K. Perker 24 Eylül 2019

Sindirim sistemi hastalıklarındaki son gelişmeler ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu Dünya Gastroenteroloji Kongresi’ne (WCOG) bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, kongrenin İstanbul’da düzenlenmesinde Türk dizilerinin etken olduğunu belirterek, “Dernek sekreterinin annesi, Türk dizisi hayranı çıktı” dedi.