Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 24 Eylül 2019

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Çavuşoğlu’ndan Rum mevkidaşına: Federasyon mu, konfederasyon mu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ‘federasyonda anlaşma’ önerisine, “Rum lider (Nicos) Anastasiadis geçen yıl bir ‘Federasyon’, bir ‘Konfederasyon’ dedi. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım” diye cevap verdi.

Prof. Bor: Gastroentoroloji kongresi Türk dizileri sayesinde İstanbul’da düzenlendi

Sindirim sistemi hastalıklarındaki son gelişmeler ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu Dünya Gastroenteroloji Kongresi’ne (WCOG) bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, kongrenin İstanbul’da düzenlenmesinde Türk dizilerinin etken olduğunu belirterek, “Dernek sekreterinin annesi, Türk dizisi hayranı çıktı” dedi.

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