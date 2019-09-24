M. K. Perker 24 Eylül 2019

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Çavuşoğlu’ndan Rum mevkidaşına: Federasyon mu, konfederasyon mu?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ‘federasyonda anlaşma’ önerisine, “Rum lider (Nicos) Anastasiadis geçen yıl bir ‘Federasyon’, bir ‘Konfederasyon’ dedi. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım” diye cevap verdi.
Prof. Bor: Gastroentoroloji kongresi Türk dizileri sayesinde İstanbul’da düzenlendi
Sindirim sistemi hastalıklarındaki son gelişmeler ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu Dünya Gastroenteroloji Kongresi’ne (WCOG) bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, kongrenin İstanbul’da düzenlenmesinde Türk dizilerinin etken olduğunu belirterek, “Dernek sekreterinin annesi, Türk dizisi hayranı çıktı” dedi.
Rusya da onayladı: Paris Anlaşması’na yanaşmayan tek G-20 ülkesi Türkiye
Rusya, New York’taki Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi’nde Paris Anlaşması’nı onayladığını açıkladı. Bu duyuru ile birlikte G-20 üye ülkeleri arasında Paris Anlaşması’na taraf olmayan tek ülke Türkiye oldu.
Cumhurbaşkanlığı giderleri yüzde 160 arttı: Kasa 2018’de 637.8 milyon lira açık verdi
Sayıştay verilerine göre Cumhurbaşkanlığı’nın giderleri 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 160 artış göstererek 2.6 kat arttı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ‘görevini tamamlamayı düşünüyor’
Beşiktaş kulübü Başkanı Fikret Orman, düzenlediği basın toplantısında kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi.